Намагається бути псевдопритомним, – психотерапевт дав характеристику Пригожину

Нещодавно "кухар Путіна" та засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин зробив огидні заяви на цвинтарі, зазначивши, що росіянам треба відмовитись від того, що вони мають, від комфорту і нормального життя, піти на війну і загинути там за "царя".

Психотерапевт Спартак Суббота вважає, що Пригожин є трошки пророком, адже, виступаючи на кладовщі, вже "готується до землі", звикає до "руського духу". Про це він розповів 24 каналу.

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Пригожин має багато суперечностей

На думку психотерапевта, Пригожин – цікава людина.

При тому, що він намагається бути псевдопритомним, наче він такий розумний, наче він має говорити речі, які повинні мати сенс, ми бачимо в ньому багато суперечностей і конфронтаційних ідей,

– наголосив він.

Суббота навів приклад, коли Пригожин мовить, що життя людини має сенс, і якщо вона нічого не хоче змінювати у своєму житті, у неї на це є право.

"Але при цьому людина мусить обов'язково померти за країну", – підкреслив він.

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Радянська модель війни

За словами психотерапевта, йому це нагадує радянську модель війни, яка була найжорстокішою.

Ти мусив піти помирати за того, кого ти не обирав, за чужі ідеї. Українці помирали за ідею якогось збожеволілого вусатого дядька,

– вважає він.

На його думку, історія – циклічна, вона повторюється, але завдяки тому, що ми (українці – 24 канал) більш схильні до демократії, історія повторюється не у нас, але, на жаль, на нашій території.

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