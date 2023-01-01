"Будете дуже здивовані": Притула заінтригував новинами по збору на Spartan

У листопаді 2022 року, благодійний фонд Сергія Притули за півтора дні зібрав 236 мільйонів гривень для закупівлі 60 британських бронетранспортерів Spartan. Наразі оформлюються необхідні документи і вже скоро техніка буде в Україні.

Про це 24 каналу розповів волонтер, засновник Благодійного фонду Сергія Притули Сергій Притула. За його словами, після оформлення експортних документів, усі 60 одиниць техніки будуть в Україні і, як тільки це станеться, про це буде повідомлено.

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Історія не тільки про Spartan

Сергій Притула розповів, що коли техніка з’явиться в Україні та про це буде повідомлено, усі хто фінансово допоміг здійснити цю закупівлю будуть приємно здивовані. Від самого початку фонди збирав кошти для купівлі 50 одиниць БТРів, але завдяки активності українців, коштів вистачило на 60.

Ви будете долучені до чогось, що трапилось вперше в історії взаємовідносин українського суспільства і Збройних Сил України,

– сказав Сергій Притула.

Волонтер привідкрив інтригу і сказав, що в цій поставці будуть не тільки Spartan, а й інша техніка.

Сергій Притула розповів яка ситуація із постачанням 60 БТРів в Україну: дивіться відео

"Spartan там будуть основним ядром цього всього, але там буде різна техніка. Це буде гусенична, броньована. Буде лінійка Спартанів та де й Султани і Самаретяни, але там будуть і Шторми, і F432, ми дуже плідно там працюємо", – зазначив Притула.

Фонд Сергія Притули: основне