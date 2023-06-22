Хлопці дуже задоволені, – Притула розповів, як на фронті діють британські БТР Spartan

Українці продовжують демонструвати надзвичайно високий рівень переказів на потреби Збройних Сил. Для нашого народу немає нічого неможливого, коли йдеться про підтримку наших захисників і наближення перемоги.

Про це 24 Каналу розповів Сергій Притула – волонтер і засновник однойменного фонду. Нещодавно його волонтерський фонд їздив до військових на Донеччині, щоб дізнатися, наскільки ефективно працює передана техніка.

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Що кажуть військові про "Спартани"

На початку березня перші 24 бронетранспортери Spartan прибули до України. Зараз ці машини воюють на Донеччині.

"Загальне враження таке, що хлопці дуже задоволені" – переказав Притула відгуки військових.

Перевага "Спартана" в тому, що він є маленьким і маневровим. Тому його можна використовувати як для наступальних дій, так і для евакуації поранених.

Особисто для мене, історія з купівлею "Спартанів" – це ще один успішний кейс, який доводить, що для українців немає нічого неможливого, коли наша армія просить нас про допомогу,

– переконаний волонтер.

Сергій Притула про ефективність БТР Spartan: дивіться відео

Як фонд Притули закуповував бронетранспортери

На початку листопада 2022 Притула оголосив збір на 50 "Спартанів". Українці зібрали 236 мільйонів гривень за рекордні два дні.

Однак після того, як з України законтрактували невеликі партії "Спартанів", на британському ринку зброї відбулося суттєве пожвавлення. Активізувалися великі компанії, які намагалися перекупити бронетранспортери, щоб згодом продати їх дорожче.

Попри це Фонд Притули оголосив, що планує передати військовим 101 бронетранспортер 8 різних видів. Серед них:

FV103 Spartan – бронетранспортер для перевезення особового складу;

Samaritan – броньована гусенична медична евакуаційна машина;

Sultan – броньована гусенична командна машина;

Stormer – броньована гусенична машина під встановлення зенітної системи;

Shielder – броньована гусенична машина для підвозу боєкомплекту, особового складу встановлення протитанкових ракетних комплексів;

FV432 Bulldog – бронетранспортер для перевезення особового складу;

FV434 – броньована гусенична машина з краном для ремонту та евакуації;

Samson – броньована гусенична машина для евакуації бронетехніки.

Через непередбачувані зміни в цінах на техніку Притула пообіцяв показати всю документацію збору, щойно всі БТРи перетнуть український кордон.

Які ще проєкти реалізував фонд