21:28
14 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Спасибі за все, мій друг: зіркові тенісисти записали прощальне відео для Маррея

      219 Читать новость на русском
      Енді Маррей
      Енді Маррей

      Зіркові учасники Australian Open звернулися до британця Енді Маррея, який планує завершити кар'єру в цьому сезоні.

      Зокрема на відео потрапили такі топ-тенісисти, як Роджер Федерер, Рафаель Надаль, Каролін Возняцькі, Новак Джокович та Слоан Стівенсон. Всі вони висловили щире захоплення його досягненнями у тенісі.

      Читайте також: Маррей драматично програв на Australian Open і зробив емоційну заяву щодо своєї кар'єри


      "Це дуже сумно, що тобі потрібно прийняти це рішення. Але іноді життя не ідеальне. Просто хочу подякувати тобі за все, що ти зробив для нашого спорту", – сказав Рафаель Надаль.

      "Приголомшлива кар'єра, вітаю тебе. Ти гордість Шотландії, гордість Великобританії, ти – сер. Хто ще може цим похвалитися? Мало хто. Але ти зумів це зробити, будучи тенісистом. У тебе стільки друзів в наших роздягальнях, це теж привід для гордості. Просто знай, я твій найбільший уболівальник. Тримайся, друже", – заявив Роджер Федерер.

      Нагадаємо, що Енді Маррей програв перший матч на Australian Open та покинув турнір. Кривдником британця став іспанець Роберто Баутіста-Агут. Він завдав поразки Маррею за підсумками 5 сетів 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Теніс Australian Open
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу
      сьогодні , 20:33 Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу
      Наталія Печерська 1195
      Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках
      сьогодні , 20:01 Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках
      Ірина Поліщук 2952
      Компенсація за неякісне електропостачання: як вона діятиме
      сьогодні , 19:00 Компенсація за неякісне електропостачання: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 2686
      Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      сьогодні , 19:00 Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      Юрій Бутусов 1683
      Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      сьогодні , 18:30 Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      Дмитро Гнап 684
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Мейвезер і Пак'яо проведуть бій-реванш до кінця 2018 року
       15 вересня 2018 , 15:15
      Федецький: Нам пощастило. ВІДЕО
       12 жовтня 2013 , 11:43
      Молодіжка України не без складнощів подолала Ліхтенштейн
       4 червня 2014 , 20:44
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук