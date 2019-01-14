Спасибі за все, мій друг: зіркові тенісисти записали прощальне відео для Маррея

Зіркові учасники Australian Open звернулися до британця Енді Маррея, який планує завершити кар'єру в цьому сезоні.

Зокрема на відео потрапили такі топ-тенісисти, як Роджер Федерер, Рафаель Надаль, Каролін Возняцькі, Новак Джокович та Слоан Стівенсон. Всі вони висловили щире захоплення його досягненнями у тенісі.

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"Це дуже сумно, що тобі потрібно прийняти це рішення. Але іноді життя не ідеальне. Просто хочу подякувати тобі за все, що ти зробив для нашого спорту", – сказав Рафаель Надаль.

"Приголомшлива кар'єра, вітаю тебе. Ти гордість Шотландії, гордість Великобританії, ти – сер. Хто ще може цим похвалитися? Мало хто. Але ти зумів це зробити, будучи тенісистом. У тебе стільки друзів в наших роздягальнях, це теж привід для гордості. Просто знай, я твій найбільший уболівальник. Тримайся, друже", – заявив Роджер Федерер.

Нагадаємо, що Енді Маррей програв перший матч на Australian Open та покинув турнір. Кривдником британця став іспанець Роберто Баутіста-Агут. Він завдав поразки Маррею за підсумками 5 сетів 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2.

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