У міськраді Одеси розповіли, у якому стані Спасо-Преображенський собор після удару Росії

Внаслідок атаки Росії по Одесі постраждав Свято-Преображенський собор. Як зазначив мер міста Геннадій Труханов, храм може обвалитися в будь-який момент через ворожий обстріл.

У ніч проти неділі, 23 липня, ворог атакував середмістя Одеси, через що постраждав храм-візитівка обласного центру. Влада міста провела оперативну нараду. Ключовим питанням на ній було якраз-таки проведення протиаварійних робіт у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.

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Наслідки удару по храму в Одесі

Ймовірно, у святиню влучила протикорабельна ракета "Онікс" загарбників (за іншою інформацією, – Х-22, що також є протикорабельною зброєю). Наразі експерти фіксують, що одна зі стін має нестабільне положення, тому вона може раптово обвалитися.

Який вигляд має Спасо-Преображенський собор після удару росіян / Фото пресслужби міської влади

Як зазначив міський голова Труханов, розпочати протиаварійні роботи необхідно у найкоротші терміни:

по-перше, слід демонтувати аварійно-небезпечну ділянку стіни;

по-друге, зробити покрівлю аби уникнути затоплення у разі дощу.

Всі наші дії ми погоджуємо з власником будівлі. Крім того, нам необхідна допомога священнослужителів для роботи з парафіянами. Люди йдуть з відкритим серцем, але треба розуміти, що є аварійні ділянки, які можуть нести загрозу. Тому ми працюватимемо разом, дотримуючись усіх процедур,

– заявив мер.

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