Спека в Каліфорнії спричинила масштабні пожежі: будинки палають, а людей евакуюють

Захід США, зокрема Каліфорнію, охопила аномальна спека. Через це спалахнули масштабні пожежі. Вогонь знищив близько десятка будинків.

Людей довелось евакуювати. Так, влада евакуювала приблизно 2800 осіб і закрила майже 518 квадратних кілометрів національного лісу Плумас.

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Пожежникам важко приборкати пожежі

Співробітниця служби пожежної безпеки Ліза Кокс зазначила, що ліквідація пожеж рятувальникам дається важко. Полум'я піднялося до 31 метра у висоту.

Кокс додала, що сильна спека і низька вологість не вщухають. Через це довелось залучити літаки до гасіння вогню. У повітря піднялись 1200 рятувальників.

До слова, надалі ситуація буде такою ж, оскільки прогнозують спеку.

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