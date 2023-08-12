Буде спекотно та сонячно: коли в Україні пригріє до 37 градусів

На початку тижня у частині областей відчутно похолодало. Втім, уже незабаром температура знову зросте.

Вже незабаром в Україні очікується спекотна та сонячна погода. Подекуди навіть буде 37 градусів тепла. Про це повідомляла синоптикиня Наталка Діденко.

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Коли повернеться сильна спека

Діденко зазначила, що з понеділка літо схаменеться і знову організує спеку та сонячну погоду.

І наступними вихідними, 19 – 20 серпня, стовпчики термометрів знову перемахнуть через атмосферний тин у бік градусних 30-ток,

– додала синоптикиня.

Також зауважила, що у другій половині наступного тижня в Україні очікується +30...+35 градусів. Ба більше, у південних та східних областях +35...+37.

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У столиці зафіксували новий температурний рекорд

До речі, 7 серпня 2023 у Києві зафіксували новий температурний рекорд. Так, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на 6 серпня у столиця виявилася найтеплішою. Так, температура повітря не опустилася нижче, ніж +21,2 градуса.

Цікаво, що вже вранці Київщину почало накривати грозами й дощем. У селі Морозівка блискавка влучила у будинок і спричинила пожежу. До слова, це був не один випадок. Зокрема, у Вишгородському районі через влучання блискавки загорілася господарська споруда.

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Попереднє рекордне значення температури зафіксували ще у 13 років тому – у 2010-му. Тоді вона сягнула +21,0 градус тепла, що на 0,2 градуса менше, аніж новий рекорд.