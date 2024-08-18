Сильна спека надовго не затримається: коли й звідки почнеться зниження температури
Джерело:Укргідрометцентр
Друга хвиля спеки прийшла до України. Синоптики прогнозували, що температура повітря може сягнути +37 градусів. Однак, ймовірно, сильна спека вже надовго не затримається.
Коли та з яких областей почнеться зниження температури, як довго ще буде сильна спека, передає 24 Канал.
Дивіться також Тепло ще затримається, чи вже прийде холод: яка буде погода у вересні
Сильна спека в Україні
Синоптики оприлюднили прогноз погоди на три доби, зокрема, з 18 по 21 серпня. Зазначили, що в Україні переважатиме жарка суха погода. Тільки в західних, північних, 18 серпня й у Вінницькій та Черкаській областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Вночі +14 – +20 градусів, на Півдні до +23. Вдень +29 – +34.
18 серпня в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильна спека +35 – +37 градусів,
– спрогнозували в Укргідрометцентрі.
Додали, що 19 – 20 серпня у південних, центральних та східних областях повсюди, на решті території подекуди сильна спека +35 – +37 градусів.
20 серпня в західних областях вона спаде до +25 – +30 градусів,
– зазначили синоптики.
Зверніть увагу Кілька днів поспіль: в яких областях йтимуть дощі та грози
Друга хвиля спеки в Україні
- Напередодні синоптикиня Укргідрометцентру анонсувала, що друга хвиля спеки почнеться вже з 17 серпня.
- Наталія Птуха зауважила, що високі значення температури, перш за все, будуть у південно-західних і південних областях. Там може пригріти до +35 – +37 градусів.
- Експертка наголосила, що сильна спека класифікується з +35 градусів, а до +34 – високі значення температури.
- "За розрахунками, до 25 серпня може утримуватися сильна спека. По південних областях буде точно, у межах ось цих подекуди +35 – +37 градусів. Дещо легше буде по західних і північних областях. Пік припаде з 17 по 21. Потім для західних і північних буде певне послаблення", – сказала Птуха.
- Водночас синоптикиня додала, інформацію ще треба уточнювати, адже погодні процеси мінливі.
- До речі на Заході можливі дощі. Тим часом у південно-східних областях переважно буде без опадів. Це сприятиме високому рівню пожежної небезпеки.