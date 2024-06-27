+35 градусів: в яких областях вдарить сильна спека

Найближчими днями в Україні очікується сильна спека. У частині областей пригріє до +35 градусів.

Де саме буде найспекотніше, спрогнозували синоптики. Також сказали, в яких областях знову пройдуть дощі та грози.

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Сильна спека в Україні

Сильна спека буде в Україні вже в останні дні місяця. Так, 28 – 30 червня вночі +13 – +19 градусів, а на узбережжі морів навіть до +23 градуси. Вдень +26 – +33 градуси.

У вихідні на Півдні країни та Дніпропетровщині місцями сильна спека +35 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

До речі, наприкінці червня опадів в Україні вже переважно не буде. Тільки у п'ятниці на Закарпатті та в Карпатах, вдень 29 червня у більшості західних областей місцями знову короткочасні дощі та грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

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Орієнтовний прогноз погоди на 29 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

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