+35 градусів: в яких областях вдарить сильна спека
Джерело:Укргідрометцентр
Найближчими днями в Україні очікується сильна спека. У частині областей пригріє до +35 градусів.
Де саме буде найспекотніше, спрогнозували синоптики. Також сказали, в яких областях знову пройдуть дощі та грози.
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Сильна спека в Україні
Сильна спека буде в Україні вже в останні дні місяця. Так, 28 – 30 червня вночі +13 – +19 градусів, а на узбережжі морів навіть до +23 градуси. Вдень +26 – +33 градуси.
У вихідні на Півдні країни та Дніпропетровщині місцями сильна спека +35 градусів,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
До речі, наприкінці червня опадів в Україні вже переважно не буде. Тільки у п'ятниці на Закарпатті та в Карпатах, вдень 29 червня у більшості західних областей місцями знову короткочасні дощі та грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
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Погода на липень 2024
- Синоптики спрогнозували, що середня місячна температура повітря в липні 2024 року в Україні передбачається +20 – +26 градусів, у Карпатах +16 – +18 градусів, що на 1,5 – 2,0 градуси вища за норму.
- Місячна кількість опадів очікується 37 – 93 міліметри, у Рівненській області та на Прикарпатті 95 – 113, у Карпатах 131 – 170 міліметрів, що в межах норми.
- До речі, саме липень – найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами й зливами, періодами жаркої посушливої погоди.
- Абсолютний мінімум температури повітря +1 – +9 градусів. На півдні Одеської, Херсонської області та в Криму місцями +10 – +12 градусів, а на високогір'ї Карпат 0 – 1 градус морозу.
- Абсолютний максимум температури повітря +34 – +39,9 градуса. На Півдні, Сході, Дніпропетровській області й у Криму подекуди +40 – +41 градус. Тим часом у гірських районах +26 – +33 градуси.