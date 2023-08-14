+40 буде чи ні: Україну накриє сильна спека, скільки днів буде сухо та сонячно
Джерело:Meteoprog
Упродовж цього тижня в Україні очікується сонячна та спекотна погода. Цікаво, що дощів практично не буде.
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що на території України повільно, але впевнено підвищуватиметься температура повітря. Уже після 15 серпня вдень у більшості областей стовпчики термометрів сягнуть +35 градусів, а подекуди ще вище, передає 24 Канал.
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Спека повертається
Вже традиційно на Півдні України буде найспекотніше.
Аж до +37…+38 градусів, за винятком прибережних районів уздовж Азовського та Чорного морів,
– зазначив Кібальчич.
Додав, що високі температурні показники, низька відносна вологість та відсутність опадів позначаться також на пожежній небезпеці. Практично всюди до кінця тижня вона досягне 5 класу.
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Детальний прогноз на тиждень
- У понеділок, 14 серпня, по всій Україні очікується комфортна сонячна та суха погода зі слабким вітром. Вдень +28…+33, на Півдні до 35 градусів тепла.
- У вівторок, 15 серпня, антициклон всюди забезпечить суху та сонячну погоду, температура почне рости. Вночі коливатиметься в діапазоні +16…+21 градуса, вдень +29…+34. У центральних, південних областях та на Закарпатті +31…+36.
- У середу, 16 серпня, практично по всій Україні утримається суха та сонячна погода. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть грозові дощі. Вночі +18…+23, вдень +30…+35 градусів, у центральних, Вінницькій та південних областях місцями +33…+38.
- У четвер, 17 серпня, грозові дощі подекуди очікуються у західних областях. На решті території – сухо та спекотно. Вночі становитиме +17…+22 градуси, вдень +30…+35, на півдні до +38.
- У п'ятницю, 18 серпня, поле високого тиску забезпечить продовження сухої та спекотної погоди у більшості областей. Лише подекуди на Заході можливі короткочасні грозові дощі, у Карпатах помірні опади. Температура повітря вночі +17...+22, вдень +30...+35, на Півдні до +37.
- У суботу, 19 серпня, в Україні утримається спекотна та сонячна погода. Грозові дощі можливі лише вдень у західних областях. Температура повітря вночі становитиме +18…+23 градуси, вдень +31…+36, на півдні до +37.
- У неділю, 20 серпня, також продовжиться період сухої спекотної погоди. Вночі +19...+24, вдень +32...+37 градусів.