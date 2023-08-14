+40 буде чи ні: Україну накриє сильна спека, скільки днів буде сухо та сонячно

Упродовж цього тижня в Україні очікується сонячна та спекотна погода. Цікаво, що дощів практично не буде.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що на території України повільно, але впевнено підвищуватиметься температура повітря. Уже після 15 серпня вдень у більшості областей стовпчики термометрів сягнуть +35 градусів, а подекуди ще вище, передає 24 Канал.

Дивіться також Нарешті без дощу по всій Україні: яка буде погода 14 серпня, чи чекати аномальної спеки

Спека повертається

Вже традиційно на Півдні України буде найспекотніше.

Аж до +37…+38 градусів, за винятком прибережних районів уздовж Азовського та Чорного морів,

– зазначив Кібальчич.

Додав, що високі температурні показники, низька відносна вологість та відсутність опадів позначаться також на пожежній небезпеці. Практично всюди до кінця тижня вона досягне 5 класу.

Це цікаво Скільки триватиме аномальна спека у світі: що кажуть синоптики

Детальний прогноз на тиждень