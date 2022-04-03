Спершу має припинитися вогонь, а вже тоді може бути зустріч з Путіним, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з главою РФ Володимиром Путіним може відбутися за умови припинення вогню. Глава держави наголосив, що не може проводити зустріч, доки йде обстріл території України.

Зеленський заявив, що Росія повинна повністю відвести війська до кордонів, які існували як мінімум до 24 лютого. Саме тоді війська РФ вторглися в Україну.

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"Це змусило б нас принаймні розпочати обговорення інших питань про деокупацію, про те, як ми житимемо після цього", – сказав президент.

Зеленський заявив, що українська делегація має діалог з російською, однак зустріч на рівні президентів не може відбутися, коли триває обстріл.

Так що я навіть не можу зустрічатися, коли триває обстріл. Отже, спочатку припинення вогню. Тоді ми можемо зустрітись із президентом Росії,

– сказав український президент.