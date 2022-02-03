Спершу подзвонить Путіну: Макрон запланував розмови з Зеленським, Дудою і Мішелем

Президент Франції Еммануель Макрон проведе одразу 4 телефонні розмови з закордонними лідерами. Зокрема й з Президентом України Володимиром Зеленським.

Загалом президент Франції проведе 4 телефонні розмови. Першою серед них – розмова з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

До теми Байден і Макрон провели телефонну розмову: говорили про Україну

Макрон зателефонує Зеленському

Президент Франції Еммануель Макрон об 11:30 за київським часом почав телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Опісля цього, о 13:30 за Києвом Макрон зателефонує президенту Польщі Анджею Дуді.

Також 3 лютого Макрон проведе телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським. Дзвінки заплановані на 19:00 та 20:30 за Києвом відповідно.



Графік дзвінків Макрона до іноземних лідерів за паризьким часом / Скриншот

Макрон зателефонує Путіну втретє

Еммануель Макрон 3 лютого уже втретє проведе телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Попередні дзвінки відбулися 28 та 31 січня. Лідери країн говорили про напруження довкола України.

Також Макрон 2 лютого поспілкувався телефоном з президентом США Джо Байденом. Під часи розмови лідери США та Франції наголосили на підтримці України та координуванні спільних дій у випадку вторгнення Росії до України.

До теми пропонуємо випуск "На цю хвилину" про телефонну розмову Зеленського і Байдена: дивіться відео