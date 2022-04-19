Спеціалізовані магазини в Європі українці вже розгребли, – волонтер назвав потреби ЗСУ
Ледь не кожен українець намагається чимось допомогти армії. Волонтери кажуть, що спеціалізовані військові магазини в Європі українці вже розгребли, тож деякі товари в дефіциті. Чого найбільше потребують військові – читайте у статті.
Про це розповів засновник ГО "Штаб 24" Олег Проць в ефірі 24 каналу.
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Що відомо про ГО "Штаб 24"
Він поділився, що "Штаб 24" – це організація молодих небайдужих українців, які з початку війни Росії проти України почали допомагати армії.
"В основному ми орієнтуємося на військову амуніцію, зокрема каски, бронежилети, тепловізори. У нас є відділ логістики та відділ фінансів. Частина наших волонтерів постійно перебуває за кордоном, які їздять та перевіряють амуніцію", – розповів засновник.
Їхня громадська організація з початку створення не фокусувалася на зборі невеликих коштів, вони згрупувалися і почали притягувати кошти з бізнесу та фондів.
Ми за понад 50 днів освоїли близько 2 мільярдів доларів. Нашу ефективність бачать і ми хочемо запропонувати людям поділитися грошима, а ми в свою чергу швидко купимо все необхідне та доставимо на передову,
– сказав Олег Проць.
Чого зараз найбільше потребують ЗСУ
Волонтер каже, що сьогодні запит від воїнів широкий, але в основному просять прилади, які збільшують їхню ефективність. Це тепловізійні приціли, дрони з тепловізорами для коригування вогню, якісна амуніція, і навіть найпростіше – комфортне якісне взуття і тактичні рукавиці тощо.
За його словами, насправді всі спеціалізовані європейські магазини, зокрема з тактичним одягом, українці вже розгребли.
Вони настільки включилися в цей процес, що закордонні волонтери в європейських містах кажуть, що українці вже були і все забрали. Це свідчить про згуртованість та велике бажання допомогти,
– заявив Олег Проць.
Що потрібно? Волонтер зізнається, що зараз військові найбільше потребують дрони з тепловізійними камерами. "В Європі дефіцит, а такі речі допомагають працювати нашим хлопцям на передовій", – додав він.Допоможіть захисникам! Підрозділ українських військових терміново потребує позашляховиків, аби давати відсіч ворогам. Хлопці у бою втратили частину спорядження. Волонтери, серед яких журналістка 24 каналу, організували збір грошей:
Моно: 5375414110443750
Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com
Більше реквізитів та інформації – читайте тут. Завдяки читачам 24 каналу вдалось зібрати кошти на одну з автівок.
До слова, українські активісти купують авто за кордоном, аби допомогти підрозділам Збройних Сил України. Паралельно цим транспортом вони перевозять гуманітарну допомогу з Європи. Які авто зараз є найнеобхіднішими для українських військових – читайте у статті.
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