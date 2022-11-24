У 3 областях Заходу ввели одночасно 3 графіки відключення світла

Для того, аби стабілізувати енергосистему після чергової масованої ракетної атаки, у низці регіонів вводять відключення електроенергії. На Івано-Франківщині, Закарпатті та на Хмельниччині ввели одночасно 3 графіки.

Про нові графіки вимкнення електроенергії повідомили обласні військові адміністрації, пише 24 канал. Громадян закликають поставитися з розумінням до ситуації.

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Яка ситуація на Івано-Франківщині

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що 3 графіки відключень введені в регіоні за вказівкою "Укренерго". Через введення одночасно всіх типів графіків відключень неможливо спрогнозувати, коли саме в тих чи інших абонентів не буде електроенергії.

Щоб не допустити масштабних і складних аварій на мережах, НЕК "Укренерго" має збалансувати енергосистему. Для цього сьогодні протягом доби, щоб зняти навантаження, доведеться вимикати електроенергію без дотримання черг і періодів вимкнень та на непрогнозований час. Додатково можливі вимкнення за адресами, які не належать до черг,

– повідомила Онищук.

Голова ОВА звернулася до громадян із закликом поставитися з розумінням до відсутності світла. Водночас тих, у кого світло не вимикатимуть, Світлана Онищук просить обмежити споживання електроенергії.

Ситуація на Закарпатті

У Закарпатській ОВА також повідомили про введення одразу 3 графіків відключення електроенергії. Спеціальні графіки аварійних відключень стосуються Рахівщини та Тячівщини, які вночі були повністю знеструмлені.

Фахівці служб ліквідовують наслідки ворожих обстрілів і роблять все можливе, аби відновити світло в оселях українців. Радимо краянам зробити запаси води, зарядити телефони, павербанки, ліхтарики тощо. Труднощі тимчасові – ми долаємо їх разом,

– наголосили в ОВА.

Ситуація на Хмельниччині

У "Хмельницькобленерго" повідомили, що 3 графіки відключень поширюються на всіх користувачів, включно з промисловістю. Тому громадян просять не скандалити та не дзвонити до колцентрів через відключення світла, адже відсутність електроенергії неможливо передбачити. Для стабілізації енергосистеми енергетикам потрібен час.

Ситуація в об’єднаній енергосистемі дійсно складна! І наразі важливо стабілізувати систему, не допустити хаотичних технологічних порушень. Енергетики знають, що саме потрібно робити та як. Їм просто потрібно дати час,

– наголосили в "Хмельницькобленерго".

Ситуація на Львівщині

У "Львівобленерго" повідомили, що за розпорядженням "Укренерго" на Львівщині протягом дня 24 листопада будуть застосовані усі типи відключень.

Тому громадян так само просять з розумінням поставитися до відсутності електроенергії з огляду на ситуацію в країні.

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23 листопада Росія знову завдала масованого ракетного удару по українських енергооб'єктах. Ворог запустив близько 70 ракет, понад 50 з яких збили сили ППО. Ракетні обстріли знеструмили низку регіонів, на АЕС спрацював аварійний захист. Зусиллями комунальників та енергетиків електропостачання вдається відновлювати, однак для стабілізації енергосистеми необхідні планові та аварійні відключення світла.