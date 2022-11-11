Одразу після Херсона: другий морський дрон України назвуть Севастополем

Менш ніж за годину Україна зібрала на свій перший морський дрон і його назвуть на честь Херсона. Президент повідомив, що наступний дрон матиме назву "Севастополь".

Володимир Зеленський вірить, що Україна наблизилась до звільнення Криму. Про це він повідомив під час свого звернення 11 листопада, пише 24 канал.

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Другий морський дрон назвуть Севастополем

Перший морський дрон, який з'явиться у флоті України, матиме назву "Херсон". Натомість другий назвуть "Севастополем".

Перший морський дрон, на який зібрали кошти менш ніж за годину, назвали "Херсон". Цілком логічно. Другий морський дрон ми назвемо "Севастополем". Вірю, що все це наближає й час звільнення нашого Криму,

– сказав президент.

Україна створює перший у світі флот морських дронів

В Україні формують перший у світі, спеціальний морський флот, який складатиметься з морських дронів. Вони захистять Україну від російських ракет та допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден.

Кошти на закупівлю дронів збирають на благодійній платформі United24. Зокрема гроші на перший дрон, який назвуть "Херсон", зібрали менш ніж за годину.

Загалом Україні потрібно 100 морських дронів. Вартість одного – 10 мільйонів гривень.

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