Спецоперація біля кордонів: на Чернігівщині провели штабне тренування

У Чернігівській області провели тренування у межах спецоперації "Полісся". Відпрацьовували злагодженість підрозділів на 4 ділянках кордону.

Головне завдання виконали повною мірою. Про це сказав начальник прикордонного загону Чорний.

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За його словами, силовики відпрацювали та вимагали навички щодо дій під час реагування на різкі зміни обстановки.

Що відомо про спецоперацію "Полісся"

Спеціальна прикордонна операція "Полісся" стартувала 23 листопада. Її координує Держприкордонна служба. Також залучені сили Нацгвардії, поліції, ЗСУ та інших резервів.

8 500 військових вже прибули до кордону.

Операцію почали через міграційну кризу у сусідній Білорусі. Є ризики переміщення нелегалів в Україну.

Для охорони кордону використають авіацію, безпілотники та технічні засоби спостереження.

Ситуація з мігрантами у Білорусі: що відомо

На білорусько-польському кордоні загострилась ситуація 8 листопада. Тисячі мігрантів спробували прорвати кордон Польщі. Варшава навіть ввела на кордоні надзвичайний стан. Туди відправили близько 12 тисяч військових.

У ЄС переконані, що нелегалів організовано звозили до кордону. Припускають, що до цього може бути причетний самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Нелегали час від часу штурмують кордон. Наприклад, вночі 26 листопада 217 року мігранти намагалися незаконно перетнути кордон. На одну ділянку огорожу знести близько 200 мігрантів.