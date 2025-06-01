"Павутини" не було б, якби Росія погодилася на припинення вогню, – Зеленський

У неділю, 1 червня, СБУ провела операцію "Павутина" на території ворога, уразивши 34% його стратегічних бомбардувальників. Однак цього не сталося б, якби Росія напередодні погодилася на припинення вогню.

Про це заявив Володимир Зеленський на брифінгу в середу, 4 червня, передає 24 Канал. Україна не залишатиме дій агресора без відповіді.

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Що розповів Зеленський

За словами президента, Україна може порушувати правила припинення вогню, якщо це робить Росія.

Тобто це не значить, що ми паралельно з тим, що хочемо припинення вогню, нічого не робимо. Це наш підхід… Ми повинні обирати правила. Я вважаю, що якщо правила припинення вогню для всіх, то вони для всіх,

– сказав Зеленський.

Окрім того, він нагородив закритим указом працівників СБУ за проведення спецоперації "Павутина" на території Росії.

Нагадаємо, раніше речник українського МЗС зауважив, що якби країна-агресорка була готовою до миру, то не зазнала б ураження стратегічної авіації. "Цілі України – це легітимні військові цілі. І Україна з 11 березня висловлює свою повну готовність щодо перемир'я. І якби вони (росіяни – 24 Канал) теж були готові, то не втратили б свої літаки", – зазначив він.

