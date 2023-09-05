Філігранна робота: наскільки реально повторити гучну спецоперацію ГУР з російським Мі-8
Головне управління розвідки успішно провело унікальну спецоперацію "Синиця". Нашим захисникам вдалося виманити російський гелікоптер Мі-8 з цінним вантажем, а також отримати дуже корисну інформацію.
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, чи можливо повторити гучну спецоперацію ГУР з російським Мі-8. 28-річний льотчик, завдяки якому вертоліт Мі-8 опинився в Україні, назвав війну Росії проти нашої держави найжорстокішим злочином.
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На думку Ступака, такі операції будуть у майбутньому, але не треба чекати, що кожного тижня нам притягуватимуть гелікоптери або винищувачі.
"Це такі точкові, але дуже філігранні операції українських спецслужб, які самостійно добре працюють", – зауважив колишній співробітник СБУ.
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Потужний меседж для росіян
Треба обов'язково віддати належне, що ця спецоперація була проведена не самостійно українськими розвідниками, а у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції. Ступак зауважив, що чомусь забувають про цей факт, але поліціянти брали участь і їх треба відзначити.
Гелікоптер був викрадений. Пів року тривала ця операція. Треба розуміти, що не за один раз вийшли на контакт з цим пілотом, домовилися, проговорили суму і він прилетів,
– розповів колишній співробітник СБУ.
Також, на жаль, були невдалі операції, коли в гру вступала російська контррозвідка ФСБ. Вона теж намагалася виманити наших розвідників. Ця гра була раніше, однак не завжди вдавалося вийти на пілотів й реалізувати план.
Пілот Максим Кузьмін отримає обіцяні 500 тисяч доларів за техніку. У нього є декілька варіантів, як діяти далі. Він може залишитися в Україні, вступити до РДК чи легіону "Свобода Росії" або виїхати за сприяння нашої держави, отримавши паспорт громадянина європейської країни.
"Це сигнал для росіян й військових, мовляв, якщо хочете вискочити зі своєї пастки, заробити грошей і жити у своє задоволення, ви знаєте, як це зробити", – підсумував Ступак.
Спецоперація "Синиця": коротко
- Російський пілот Максим Кузьмін перегнав до України ворожий гелікоптер Мі-8 та різне авіаційне обладнання для винищувачів Су-30М та Су-35.
- Кузьмін летів з Курська до Харківської області. У районі населеного пункту Шебекіно пілот перейшов у режим радіомовчання. Під час перетину кордону по гелікоптеру відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого Кузьмін отримав поранення в ногу.
- Зазначимо, що льотчик отримає нові документи та грошову винагороду за те, що перегнав Мі-8 в Україну. Наразі його родина перебуває в нашій державі.