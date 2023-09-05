Філігранна робота: наскільки реально повторити гучну спецоперацію ГУР з російським Мі-8

Головне управління розвідки успішно провело унікальну спецоперацію "Синиця". Нашим захисникам вдалося виманити російський гелікоптер Мі-8 з цінним вантажем, а також отримати дуже корисну інформацію.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, чи можливо повторити гучну спецоперацію ГУР з російським Мі-8. 28-річний льотчик, завдяки якому вертоліт Мі-8 опинився в Україні, назвав війну Росії проти нашої держави найжорстокішим злочином.

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На думку Ступака, такі операції будуть у майбутньому, але не треба чекати, що кожного тижня нам притягуватимуть гелікоптери або винищувачі.

"Це такі точкові, але дуже філігранні операції українських спецслужб, які самостійно добре працюють", – зауважив колишній співробітник СБУ.

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Потужний меседж для росіян

Треба обов'язково віддати належне, що ця спецоперація була проведена не самостійно українськими розвідниками, а у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції. Ступак зауважив, що чомусь забувають про цей факт, але поліціянти брали участь і їх треба відзначити.

Гелікоптер був викрадений. Пів року тривала ця операція. Треба розуміти, що не за один раз вийшли на контакт з цим пілотом, домовилися, проговорили суму і він прилетів,

– розповів колишній співробітник СБУ.

Також, на жаль, були невдалі операції, коли в гру вступала російська контррозвідка ФСБ. Вона теж намагалася виманити наших розвідників. Ця гра була раніше, однак не завжди вдавалося вийти на пілотів й реалізувати план.

Пілот Максим Кузьмін отримає обіцяні 500 тисяч доларів за техніку. У нього є декілька варіантів, як діяти далі. Він може залишитися в Україні, вступити до РДК чи легіону "Свобода Росії" або виїхати за сприяння нашої держави, отримавши паспорт громадянина європейської країни.

ГУР повідомило, що пілот гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмін хоче долучитися до сектору безпеки та оборони України й надалі протидіяти російській військовій агресії у війні.

"Це сигнал для росіян й військових, мовляв, якщо хочете вискочити зі своєї пастки, заробити грошей і жити у своє задоволення, ви знаєте, як це зробити", – підсумував Ступак.

Спецоперація "Синиця": коротко