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5 листопада, 11:45
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Оновлено - 12:14, 5 листопада

Зачинив жінку в магазині, а потім пролунали постріли: поліція затримала стрільця в Тернополі

Данило Жоров

У четвер, 5 листопада, в Тернополі озброєний чоловік заблокував керівницю магазину в службовому приміщенні. Згодом із зачиненого кабінету пролунали два постріли.

Зловмисника вдалось затримати. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Що відомо про інцидент?

У четвер, 5 листопада, близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент у торговельному центрі. Невідомий зачинив керівницю магазину у кабінеті. Згодом пролунали два постріли. 

Правоохоронці негайно розпочали оперативні заходи для локалізації та затримання нападника. Вони оточили територію навколо закладу та намагалися врегулювати ситуацію без жертв. У поліції закликали громадян не наближатись до місця проведення операції. 

Близько 12:00 спецпризначенці КОРД затримали зловмисника. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Із затриманим – місцевим жителем 1973 року народження – проводяться першочергові слідчі дії. 

КОРД знешкодив зловмисника / Національна поліція України 

 

 

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва 24 жовтня конфлікт між чоловіками переріс у стрілянину з травматичної зброї. Унаслідок поранень один із потерпілих загинув, ще одного учасника сутички з травмами госпіталізували. 

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