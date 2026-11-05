Зачинив жінку в магазині, а потім пролунали постріли: поліція затримала стрільця в Тернополі

У четвер, 5 листопада, в Тернополі озброєний чоловік заблокував керівницю магазину в службовому приміщенні. Згодом із зачиненого кабінету пролунали два постріли.

Зловмисника вдалось затримати. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Що відомо про інцидент?

У четвер, 5 листопада, близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент у торговельному центрі. Невідомий зачинив керівницю магазину у кабінеті. Згодом пролунали два постріли.

Правоохоронці негайно розпочали оперативні заходи для локалізації та затримання нападника. Вони оточили територію навколо закладу та намагалися врегулювати ситуацію без жертв. У поліції закликали громадян не наближатись до місця проведення операції.

Близько 12:00 спецпризначенці КОРД затримали зловмисника. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Із затриманим – місцевим жителем 1973 року народження – проводяться першочергові слідчі дії.

КОРД знешкодив зловмисника / Національна поліція України

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва 24 жовтня конфлікт між чоловіками переріс у стрілянину з травматичної зброї. Унаслідок поранень один із потерпілих загинув, ще одного учасника сутички з травмами госпіталізували.