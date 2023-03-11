Спецпідрозділ Kraken знищив ще дві вежі спостереження в Росії

11 березня 2023, 21:27
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Спецпідрозділ Kraken показав, як їм вдалось знищити ще дві вежі спостереження в Росії. Цього разу у двох російських областях.

Потужне знищення ворожих цілей наші військові зняли на відео. На кадрах чітко видно, як окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України потужно атакує ворога, пише 24 Канал

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Як Kraken успішно відпрацював по ворогу

Силами протитанкової групи спецпідрозділу Kraken знищено дві автономні вежі спостереження "Муром" у Брянській та Курській області,
– розповіли у підрозділі.  

Там пояснили, що знищена вежа "Муром" могла спостерігати за подіями в глибину території України цілодобово на відстань до 15 кілометрів. Ба більше, ця вежа:

  • реагувала на будь-який рух на нашій території;
  • коригувала ворожу артилерію;
  • супроводжувала ворожі ДРГ;
  • блокувала діяльність наших Сил оборони.

Та наші бійці ліквідували ворожу техніку. Те ж саме чекало на ворога у Троєбортному Брянської області. 

Kraken потужно відпрацював по ворогу: дивіться відео

Як вдалось ліквідувати вежу на Брянщині

Силами розвідки спецпідрозділу Kraken вдалось знищити автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області. Бійці атакували її з допомогою дрона-камікадзе. 

Нашим військовим вдалось досягти мети з другої спроби.

Kraken осліпив ворогів: дивіться відео

Інцидент у Брянській області: коротко

  • 2 березня окупанти заявили, нібито на територію Брянської області проникла наша "ДРГ". Там нібито була загибель людей, поранення чи то також загибель дітей, адже вороги постійно змінювали версії подій.
  • Згодом "Російський добровольчий корпус" опублікував відеозвернення, в якому його військові розповіли, що прийшли звільняти Росію від злочинного путінського режиму та перебували якраз на місці вигаданої "ДРГ".
  • Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що українські військові працюють лише на тимчасово окупованих територіях, адже там набагато більше важливої роботи. Детальніше про подію – читайте тут

Автор: Діана Квасневська