Операція триває, ми зайшли на землі, окуповані з 2022 року, – спецпризначенець ГУР

Ситуація на полі бою змінюється постійно. Військове командування Збройних Сил України не припиняє шукати можливості для розвитку нових успішних операцій, щоб витісняти сили росіян з окупованих територій.

Спецпризначенець підрозділу "Артан" ГУР із позивним "Артист" розповів 24 Каналу, що нещодавно його з побратимами терміново викликали на операцію. За його словами, це було дуже несподівано, адже у підрозділу були зовсім інші плани – підготовка, відновлення після попередньої Харківської операції, поповнення особового складу.

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Термінова операція ЗСУ

Боєць із позивним "Артист" зауважив, що після попередньої операції його підрозділ мав проходити злагодження, але плани змінились. Військові терміново отримали завдання виїхати в зону виконання бойових дій.

Напрямок я вказати не можу, бо ми ще продовжуємо там працювати зараз. Нас мотивували тим, що очікувався прорив ворога в тому напрямку, на який ми їхали. Було накопичення живої сили противника. За певний час суть нашого завдання змінилась,

– сказав він.

Спецпризначенець ГУР додав, що йому поки невідомо, чи це була початкова ідея вищого керівництва, чи, можливо, воно побачило оперативну можливість рухатись вперед, адже через деякий час завдання змінилося кардинально.

Ще до нового року (2025 – 24 Канал) нога нашого військовослужбовця ступила на ті землі, які були окуповані майже 3 роки,

– підкреслив боєць із позивним "Артист".

До слова, українські розвідники з ГУР МО провели успішну спецоперацію на Харківщині, звільнивши 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців та знищивши майже полк російських військ. Було захоплено батальйонний район оборони противника, знищено кілька підрозділів, а також взято в полон російських солдатів. Операція створила умови для подальшого витіснення окупантів з півночі області.

Варто також зазначити, що прикордонники завдали потужного удару по позиціях ворога на Вовчанському напрямку, ліквідувавши 34 окупантів. Артилеристи бригади "Гарт" знищили окопні лінії, бліндажі, склади з інженерним обладнанням та місця зосередження особового складу. МВС України опублікувало відео успішної операції.