"Примари" в небі над Донбасом: вражаюче відео, як розвідники знищили російські комплекси ППО
- Спецпідрозділ ГУР МО Prymary знищив російські комплекси ППО на окупованих територіях Донбасу.
- Уражено 3 радіолокаційні станції "Подльот 48Я6-К1", 2 станції "Ніобій-СВ", 2 пускові установки "С-300В" та радіолокаційну станцію "П-18".
Воїни спецпідрозділу ГУР МО Prymary продовжують системно послаблювати протиповітряну оборону окупантів. Цього разу розвідники потужно відпрацювали на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.
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Що відомо про знищення російської ППО на Донбасі?
Воїни Prymary потужно відпрацювали по російській протиповітряній обороні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
На відео, яке оприлюднило Головне управління розвідки, – ураження дороговартісної техніки окупаційних військ. Зокрема, під точні удари дронів спецпризначенців потрапили:
- 3 радіолокаційних станції "Подльот 48Я6-К1";
- 2 радіолокаційні станції "Ніобій-СВ";
- 2 пускові установки комплексу "С-300В";
- радіолокаційна станція "П-18".
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Як Prymary відпрацювали по російській ППО: дивіться відео
Зауважимо, станом на ранок 19 липня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України 1198 засобів протиповітряної оборони. До слова, загальні втрати особового складу перевищили
1 040 000 бійців.