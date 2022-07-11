Спецпризначенці Нацгвардії знищили групи спостереження росіян на Донеччині

Спецпризначенці Національної гвардії успішно знищили передові групи спостереження російських окупантів на Донеччині.

Загарбникам не заховатись від українських військових

Окупанти, окрім військової техніки, використовували цивільні автомобілі та маскування. Та це не завадило гвардійцям виявити їх ще на шляху просування.

Увага Ганебний провал ворога біля Мар'їнки та активізація авіації: карта бойових дій 11 липня

Далі спецпризначенці дочекалися зручного моменту для завдавання точкових ударів з артилерії та скинули ВОГи (боєприпаси) з дронів.

ворог продовжує зазнавати значних втрат

Станом на 11 липня втрати серед особового складу російської армії у війні проти України становлять щонайменше 37 тисяч. Через високу інтенсивність боїв підрахувати точну кількість загиблих окупантів складно.

За останню добу ЗСУ знешкодили сотню росіян. Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

До слова, в окупованому Луганську пізно ввечері 10 липня повідомляли про потужні вибухи. Місцеві жителі розповіли, що на російських військових складах почалась детонація боєкомплектів.

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