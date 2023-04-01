Путін сам винен: експрацівник КДБ розповів, що не так зі спецслужбами Росії

Протягом десятиліть Владімір Путін вибудовував таку систему, щоб всі спецслужби йому цілковито підкорялися. Таке рішення має для російського диктатора негативні наслідки.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Сергій Жирнов. За його словами, Путін не потребує інформації про реальний стан справ в Росії. Це може його погубити.

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Проблема російських спецслужб

Повномасштабне вторгнення Росії розпочали з надією на швидку перемогу та "теплий прийом" українців. Таку інформацію Владіміру Путіну донесли його спецслужби.

Сергій Жирнов пояснив, що спецслужби в Росії дуже корумповані. Крім того, після розпаду Радянського Союзу в спецслужбах залишились неініціативні, залякані люди. Усе через те, додав Жирнов, що впродовж десятиліть в Росії був цілеспрямований "від'ємний" відбір: всіх найкращих "відстрілювали" в цій країні.

Коли Путіна брали на роботу в КДБ, його вважали цілком нормальним оперпрацівником. Зараз же зрозуміло, що його розумові здібності, освіту та працездатність не дотягували. Його навіть не взяли оперпрацівником до розвідки,

– зазначив Жирнов.

Потім Владіміра Путіна призначили керівником ФСБ, уряду і врешті довірили йому керувати цілою країною. За словами експрацівника КДБ, в Росії був попит на середньостатистичну радянську людину. Жирнов додав, що якби цей попит не зберігався дотепер, Путіна давно б скинули з посади.

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Ілюзорне бачення Путіна

За словами Жирнова, Путін відбудував систему спецслужб таким чином, аби всі вони підкорювались президенту. Втім це не так добре для нього, як могло здатись.

"Вони (спецслужби – 24 Канал) дають президенту ту інформацію, яку він хоче почути. Якби він хотів отримати від них правду чи критичну інформацію щодо свого режиму, він би відповідно вибудував цю систему", – підкреслив Жирнов.

Судячи з усього, Путіну правдива інформація не потрібна. Тому що російського диктатора цікавлять ті дані, які можуть вкластися в його систему бачення світу, він вибудував абсолютно штучну систему, підсумував Жирнов.

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