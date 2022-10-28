Спецслужби Росії намагаються скинути прозахідний уряд Молдови, – Washington Post
Джерело:The Washington Post
Російська агентура, яка активно працює за межами Росії, намагається скинути прозахідний уряд Молдови. Спецслужби використовують газ як ключовий важіль тиску.
Про це кажуть журналісти The Washington Post, які ознайомилися з матеріалами української розвідки.
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Минулого місяця тисячі протестувальників зібралися біля президентського палацу Молдови та закликали прозахідного президента піти у відставку. Зазначається, що за таким протестом стоїть лідер опозиційної партії в еміграції в Ізраїлі Ілан Шор.
Шора похвалив один високопоставлений російський політик і навіть запропонував молдавському регіону, який очолює його партія, дешеву російську газову угоду. Документи та інтерв'ю свідчать, що ФСБ вивела десятки мільйонів доларів з деяких найбільших державних компаній Росії, щоб розвивати мережу молдавських політиків і переорієнтувати країну на Москву.
Увагу на це вже звернули у Штатах
Окрім того, Міністерство фінансів США 16 жовтня наклало санкції на численні російські або молдовські організації та осіб, включаючи Шора, заявивши, що він координував дії з представниками інших олігархів для створення політичних заворушень у Молдові і отримав підтримку Росії, а також працював у червні з московськими організаціями, щоб підірвати прагнення Молдови приєднатися до ЄС.
Що цьому передувало
Варто пояснити, що Росія робить ставку на газ у спробах повернути Молдову під свій контроль, оскільки країна майже на 100% залежить від російського газу. Крім того, Молдова затвердила заходи економії електроенергії під час кризи. Громадян попросили не користуватись ліфтами у певні години, понизити температуру у приміщеннях і скоротити освітлення в будинках.
В Офісі Президента вважають, що Росія вигадала собі нову ціль для знищення. Наступна країна, яка може постраждати, це Молдова. Раніше у Росії вкотре пригрозили нападом на Молдову. Глава російського МЗС Сергій Лавров попередив, що будь-які дії Молдови щодо невизнаного Придністров'я вважатимуться нападом на Росію.
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