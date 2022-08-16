Уряд передав "Спецтехноекспорт" в управління ГУР Міноборони
Джерело:ГУР МО
Відтепер Головне управління розвідки керує підприємством "Спецтехноекспорт". До цього воно було під порядкуванням самого Міністерства оборони.
Як зазначають у ГУР МО, "Спецтехноекспорт" – державне госпрозрахункове зовнішньо-торгівельне підприємство. Зауважимо, що напередодні у Верховній Раді ухвалили законопроєкт, який передбачає примусове вилучення майна під час війни.
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Підприємством тепер керуватиме ГУР
Додамо, що "Спецтехноекспорт" – дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт". Останньою продовжує завідувати Міністерство оборони України.
Що відомо про "Спецтехноекспорт"
Зауважимо, що відповідне підприємство заснували ще у 1998 році. Його основна сфера діяльності – експортно-імпортні відносини на світовому ринку. Компанія займається покупкою та продажем продукції, а також послуг, які мають військове та подвійне призначення.
У компанії є чітка місія. Мовиться про бажання збільшити присутність продуктів науково-технічної діяльності та оборонно-промислового комплексу з України на світовому ринку. Задля цього країнам-партнерам надають цілісні безпекові рішення, налагоджують з ними двосторонні дослідно-виробниче співробітництво.
Крім того, у "Спецтехноекспорт" займаються нарощенням мережі представництв за кордоном. Зауважимо, що підприємство представляє виробників ОПК з України за кордоном. Мовиться про:
- майже 100 державних підприємств,
- 70 приватних виробників,
- 35 дослідницьких центрів,
- а також 30 дизайнерських бюро.
Оскільки ми заговорили про ОПК, то не зайвим буде нагадати про втрати ворога у війні проти України. Відзначимо, що щоденно противник зазнає чималих втрат як серед особового складу, так і техніки.
Майже 44 тисячі окупантів уже ліквідовані
Від початку повномасштабного вторгнення вдалось ліквідувати 43 750 російських бійців. А за добу з 14 по 15 серпня лави "двохсотих" поповнили ще 200 загарбників.
Крім того, щоденно все більше техніки перетворюється на брухт. У ворога на 1827 танків, 4141 бойову броньовану машину, 985 артилерійських систем, 261 одиницю РСЗВ, а також 136 одиниць засобів ППО стало менше.
А ще окупанти не дорахуються 233 літаків, 195 гелікоптерів, 787 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 187 крилатих ракет, 15 суден, 3044 автомобілів і автоцистерн, а також 92 одиниць спеціальної техніки.
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