Відомо, коли офіційно буде запущено спецтрибунал щодо злочинів Росії

На зустрічі у Львові 9 травня міністри закордонних справ ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії. Наступного тижня буде зроблено новий крок у цьому напрямку.

Так, очільник МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що 9 травня буде дано політичний старт завершенню створення спеціального трибуналу за злочин агресії, передає 24 Канал.

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Захід готує спецтрибунал для Росії

Центральним елементом майбутньої юридичної інфраструктури щодо притягнення російських злочинців виступатиме Рада Європи, але ми маємо тут повну підтримку європейських країн. У нас є група країн близько 40, які віддані справедливості та неможливо уявити собі справедливий довготривалий мир без притягнення до відповідальності злочинців, без справедливості,

– заявив український міністр.

Тим часом глава МЗС Люксембургу очікує, що спецтрибунал буде офіційно запущено наступного тижня:

"Трибунал буде запущено наступного тижня в Люксембурзі, де відбудеться засідання Ради міністрів Ради Європи, де міністр закордонних справ України висуне офіційні вимоги", – сказав Ксав'є Беттель.

Зазначимо, що засідання Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13 – 14 травня 2025 року стане наступним кроком на шляху до формалізації створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи.

Про це йдеться у заяві Коаліції держав зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Там підтверджується "критична важливість Спеціального трибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України".

З метою розширення міжнародної підтримки Спеціального трибуналу ззаява містить заклик до інших держав та міжнародних організацій приєднатися до зусиль та активно сприяти діяльності Спеціального трибуналу.

Зауважимо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може засуджувати ті країни, які ратифікували Римський статут. Росія не є його учасницею. Саме тому західні союзники України говорили про необхідність створити окремий незалежний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.