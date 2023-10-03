Спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відправили у відставку
Джерело:The New York Times
У Палаті представників США 3 жовтня відбулося голосування, яке визначило подальшу долю його спікера Кевіна Маккарті. Зокрема, Маккарті відправили у відставку обидві партії Сполучених Штатів
Процедуру усунення Маккарті запустив його однопартієць, республіканець Мет Гетц. Наразі посада спікера Палати представників США оголошується вакантною.
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Маккарті більше не спікер Палати представників США
Члени Палати представників США 3 жовтня проголосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу. Зокрема, "за" це рішення висловилися 216 осіб, проти – 210.
Тепер Палата представників має обрати нового спікера, однак наразі немає явних альтернатив Маккарті. Наразі Патрік МакГенрі від Північної Кароліни буде тимчасово виконувати обов'язки спікера відповідно до закону Сполучених Штатів.
Варто зазначити, що відставка спікера Палати представників США через проголосовану резолюцію є першою в історії країни. Зокрема, у 1910 році спікерові зняли частину повноважень, але згодом повернули. Сам Маккарті пробув на своїй посаді 9 місяців, що є найменшим періодом в історії Сполучених Штатів.
Раніше на Маккарті клопотав усунення його однопартієць
- Конгресмен з Республіканської партії Сполучених Штатів Метт Герц 2 жовтня подав клопотання про усунення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників США. Однопартієць Маккарті звинувачував його у нібито "співпраці з демократами".
- Крім того, Герц стверджував, що Маккарті не виконав своїх обіцянок перед однопартійцями. До того ж ексспікеру закидали звинувачення у неграмотному голосуванні законів про фінансування у Сполучених Штатах.
- Варто зазначити, що у США виникла загроза шатдауну через те, що вони не можуть проголосувати за бюджет країни. Законопроєкти, які пропонував Маккарті, американці відхилили.
- Такий розвиток подій може негативно відзначитися на наданні допомоги Україні. Зокрема, під час шатдауну буде тимчасове припинення діяльності суб'єктів федерації всередині країни, тому США не зможуть фінансово допомогти Україні в будь-якому прояві.