У спілкуванні з росіянами є лише один дієвий аргумент

Якщо проаналізувати дискурс, який останнім часом складається на Заході, то там зрештою приходить розуміння того, що єдиний варіант довготривалої стабільності на європейському континенті – це вступ України до НАТО.

Як Захід вказав Росії на ціль

Про це згадували нещодавно навіть Фукуяма і Кіссінджер, хоча й у досить своєрідній концепції "часткового вступу" без окупованих Росією територій.

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Такі міркування є малореальними. За всієї теоретичної привабливості для когось, це не вийде реалізувати на практиці. Однак тут важливо, що думка працює у правильному напрямку. Хоча і не тими темпами, якими потрібно.

Знову ж таки, зараз ведеться мова про гарантії безпеки для України. Тут найдієвішою гарантією залишається вступ до НАТО. Причина тут проста – Росія повинна розуміти, що вона здійснюватиме у майбутньому напад не на Україну, яка менша, а на Захід, який більший.

Це критично важливо у рамках російського світосприйняття, яке продовжує існувати за логікою первісних племен: хто більший – той і правий.

За підсумками усіх процесів у 90-ті роки минулого сторіччя, нас залишили незахищеними та беззбройними і водночас – за межами логіки колективної безпеки. Фактично, Захід вивісив над Україною величезний плакат для Росії – "атакувати тут".

У росіян все зводиться до сили

Щодо гарантій безпеки, про які зараз говорять. Це може бути щось перехідне та тимчасове, допоки питання з НАТО не буде вирішене. Логіка "насичувати Україну зброєю, аби ціна для Росії ставала все вищою" має одну ваду. Росія цілком може цю ціну платити. Грошей у них дуже багато. Витрачати їх на щось окрім війни вони не планують. Ну яка може бути "висока ціна" для держави, яка готова витратити мільярди доларів на ракетні обстріли українських трансформаторів?

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Навіть у випадку найвдалішого для України завершення війни, Росія через деякий час може забажати взяти реванш. Просто спробувати. За логікою: "А що ми втрачаємо? Ну, окрім грошей, яких і так багато, або людських життів, на які нам плювати".

Водночас членство України у НАТО – це інша справа. Це розуміння для росіян, що за агресію проти України можна одержати у пику. І лише таке розуміння – дієвий аргумент у спілкуванні з московитським племенем. Захід може десятиліттями шукати раціональне у московитах, а все зводиться до простого: розраховує московит дати у пику іншому, чи боїться одержати сам.

Ну і ще. Важливо, щоб принципове рішення про НАТО для України було ухвалене зараз. Не абстрактне про "відкриті двері", які лише підвищують агресію московитів, а конкретне. Ціль війни з боку агресора – захопити Україну. Україна у НАТО унеможливлює цю мету. Відповідно, треба думати про "відповзання". Це настільки очевидно, що і говорити тут немає про що. Якби євроатлантична спільнота не була вражена вірусом страху, то вони б самі прийшли до відповідного розуміння. Тому адекватні рішення доводиться вигризати.

Добре, що розуміння реалій шириться, але про терміни поки що говорити важко. Хоча ціна "гальмування" лишається максимально високою.