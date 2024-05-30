Потрібен новий підхід до Росії: у Чехії запропонували розробити спільну стратегію щодо Кремля

Росія створює загрозу для країн НАТО, адже постійно погрожує новими нападами. У Чехії запропонували розробити спільну стратегію щодо цієї держави.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський озвучив перелік кроків, на які має піти Альянс у відносинах з Росією. Про це він заявив на дискусії у Сенаті Чехії.

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Забути про "обережний підхід"

Глава МЗС Чехії висловив впевненість, що Альянс має "затвердити новий стратегічний підхід щодо Росії". Він сказав, що є декілька кроків, які потрібно зробити та пояснив, що має на увазі.

Так, перш за все, треба припинити західну риторику страху перед ескалацією. Адже це Росія, а не ми, перетнула всі "червоні лінії" і не стримується ні перед чим. А після нової інаугурації Путін відчуває себе ще більш потужним,

– сказав Ліпавський.

Він закликав союзників "забути про обережний підхід". Натомість міністр пропонує схвалити, нову, жорсткішу стратегію протидії російській агресії. За його словами, вона повинна включати повне зняття обмежень на застосування західної зброї проти Росії. Ліпавський наголосив, що Україна не має воювати з однією рукою за спиною.

Україна повинна мати право опиратися варварському вторгненню Росії навіть на російській території,

– пояснив глава МЗС.

Крім цього, політична рішучість має супроводжуватися необхідними технічними спроможностями, а оборонна індустрія держав Заходу має мобілізувати зусилля для збільшення виробництва. Міністр пояснив, що потрібно прибрати фінансові та банківські перепони, які заважають прискоренню воєнної економіки.

Ще одна задача Заходу – посилювати свою здатність опиратися гібридній війні і економічну стійкість. Ліпавський сказав, що оскільки Росія перейшла на воєнну економію, то Захід має зробити те саме.

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