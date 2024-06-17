Підписантів спільного комюніке Саміту миру стало менше: що сталось

Список країн, які підтримали спільне комюніке за підсумками саміту Миру у Швейцарії, зменшився. Наразі там 78 країн, а не 80, як про це повідомлялося раніше.

Наразі у списку серед підписантів немає двох країн, які попередньо були зазначені. Мова про Ірак та Йорданію. Актуальний список підписантів опублікували на сайті швейцарського МЗС.

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Серед підписантів – Єврорада, Рада Європи, Європейський парламент та Єврокомісія.

Натомість зі списку знизки Ірак та Йорданія. Вони могли відкликати свої підписи, або ж спершу до переліку їх внесли помилково.

Не усі країни підтримали комюніке

Загалом серед країн, які не підписали декларацію, крім Іраку та Йорданії,— Вірменія, Бахрейн, Бразилія, Ватикан, Індія, Індонезія, Колумбія, Лівія, Мексика, ОАЕ, Саудівська Аравія, Таїланд і ПАР.

До слова, раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква пояснив, що у низці країн долучення до підсумкового комюніке Саміту миру вимагає певного порядку, а в деяких – представники мають проконсультуватися з керівництвом.

Спільне комюніке: головне

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації.

Документ наголошує на неприпустимості використання ядерної зброї в Україні, використання продовольчої безпеки як зброї та на необхідності повного обміну військовополоненими.

. Країни мають можливість приєднатись до свільного комюкіне після закінчення саміту, документ залишається відкритим.