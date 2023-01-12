Великої дружби ніколи не буде: названо причини співпраці Ірану та Росії

Співпраця Росії та Ірану у військовій сфері набуває все більших масштабів. Якщо починалось усе із постачання дронів-камікадзе, то нині мовиться про постачання іранських балістичних ракет до Росії, але це лише ситуативне партнерство і воно не означає міцної дружби.

Про це 24 Каналу розповів експерт з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса. За його словами, раніше Іран не співпрацював в таких масштабах із Росією через переговори про ядерну угоду, але коли стало зрозуміло, що вона провалилась, Іран та Росія почали взаємодію.

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Чому Іран вирішив допомогти Росії

Як зазначив Ілія Куса, влітку 2022 року тривали інтенсивні переговори щодо ядерної угоди. В цей період Іран сподівався, що вони завершаться успішно та не хотів ризикувати, взаємодіючи з Росією.

Адже з Ірану, за результатами угоди, повинні були зняти санкції.

"Але коли стало відомо, що переговори провалились, Іран втратив мотивацію не співпрацювати з Росією, а щоб протистояти США, вирішив зблизитись з їхнім противником – Росією", – зазначив експерт.

Це був єдиний мотиватор Ірану не співпрацювати з Росією, тому що вони вірили, що якщо підпишуть угоду, тоді з них знімуть санкції, і, відповідно, який сенс ризикувати, якщо була б перспектива зняття санкцій і відновлення економічних відносин зі США та ЄС,

– сказав Куса.

Також експерт з питань міжнародної політики зазначив, що для Ірану вигідніша співпраця з ЄС, бо там можливо залучити більше інвестицій ніж в Росії.

Експерт з міжнародної політики розповів про "дружбу" Росії та Ірану: дивіться відео

"Для них європейські ринки, західні ринки є пріоритетнішими ніж російські. Це всі розуміють, бо банально маси інвестицій, які можна залучити в Європі набагато більша ніж в Росії", – сказав Ілія Куса.

Як розповів Куса, Іран вступив з Росією саме в ситуативне партнерство, щоб протистояти своєму ворогу – США. Натомість згідно з соціологічниими дослідженнями за 2021 рік, близько 52% іранців негативно ставились до Росії.

Водночас зараз їхні інтереси збігаються, тому вони співпрацюють. Однак у велику дружбу росіян та іранців Ілія Куса не вірить через їхні складні історичні відносини.

Але ситуативно так, їхні інтереси збігаються, Іран отримує з цього партнерства свої військові, ядерні технології, а Росія отримує озброєння,

– підсумував Куса.

Як співпрацюють Росія та Іран