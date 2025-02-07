У Вінниці чиновник та лікарі "списували" з військової служби за хабар: як працювала схема

СБУ та поліція спіймали "на гарчому" очільника однієї з комунальних установ Вінниці. Посадовця підозрюють в організації схеми для безпідставного "списання" військових зі служби за станом здоров’я.

Одночасно також затримано двох спільників, повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ. Усім фігурантам уже оголосили про підозру, розслідування триває.

Дивіться також Підриви ТЦК по Україні: спецслужби Росії перетворюють охочих "підзаробити" на смертників

Як працювала схема

За матеріалами справи, до оборудки чиновник залучив завідувача ендоскопічного кабінету та лікаря ортопеда-травматолога місцевої медустанови.

Вони видавали своїм клієнтам фіктивні медичні висновки про непридатність для подальшого проходження служби через тяжкі або невиліковні захворювання. Довідки з фальшивими діагнозами направляли до місцевої ВЛК для зняття "хворих" з військового обліку.

Посадовець використовував особисті зв’язки серед військовослужбовців та їхніх родичів для пошуку потенційних клієнтів. Вартість "послуги" для однієї особи – 6,5 тисячі доларів США.

Що загрожує фігурантам

Військова контррозвідка СБУ та слідчі Нацполіції затримали чиновника в центрі Вінниці, коли той прийшов до кафе по частину хабаря. Ще двох спільників-лікарів затримали на робочих місцях. Під час обшуків у фігурантів знайшли мобільні, комп’ютери та документи з доказами.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція разом ідентифікували вже 497 осіб, причетних до підпалів та підготовки терактів з вибухівкою проти військових об'єктів в Україні. За допомогою диверсій спецслужби Росії хочуть дестабілізувати ситуацію, зокрема, дискредитувати діяльність ТЦК, зірвати мобілізацію та посіяти недовіру до Сил оборони.