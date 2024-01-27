Підтвердили список полонених, яких готували на обмін, атаки ворога: хронологія 703 дня війни

27 січня 2024, 06:55
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В Україні розпочалась 703 доба повномасштабної російської агресії. Сили оборони стримують наступ ворога та спроби захопити наші території.

Про головні події дня станом на 27 січня, ситуацію на фронті, втрати противника – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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08:32, 27 січня

Генштаб оновив статистику втрат ворога

За минулу добу на фронті ліквідовано 770 окупантів. Із початку повномасштабної війни російська армія втратила на війні проти України 381 370 солдатів. 


Втрати росіян / Інфографіка Генштабу

08:26, 27 січня

Ворог спрямував "Іскандер" по Донеччині

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окрім чотирьох знищених уночі "Шахедів", вранці 27 січня ворог запустив балістичну ракету "Іскандер". Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Слов'янська Донецької області.

08:23, 27 січня

Росія вночі запускала "Шахеди"

Росія вночі знову атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що бойова робота була зосереджена на зустрічі цих баражуючих боєприпасів на межі Херсонської області.

Зазначають, що спрямовані дрони були в напрямку Кіровоградщини. Там їх і знищили. Мова про 4 безпілотних літальних апарати.

За словами речниці, військові не допустили влучань. 

 
07:21, 27 січня

У Севастополі гриміли вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі зранку 27 січня прогриміли потужні вибухи. Після чого у небо піднялась хмара диму.  Місцеві телеграм-канали повідомили, що голосно було на проспекті Перемоги, в районі Стрілки та на вулиці генерала Хрюкіна.

Водночас місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв запевнив, що звуки вибухів – це тренування. Мовляв, це окупанти проводили тренування розрахунків ППДО зі стріляниною з гранатометів. А в місті "все спокійно". 

06:43, 27 січня

Припинення вогню піде на користь Росії, – ISW

В Інституту вивчення війни ISW вважають, що російські вимоги щодо українського "нейтралітету" і мораторію на розширення НАТО завжди були і залишаються одним з головних виправдань вторгнення Путіна в Україну. 

Будь-яка поступка щодо цих вимог означала б серйозний стратегічний і риторичний відступ з боку Путіна, на який він навряд чи зважиться зараз.

Проаналізувавши зібрані дані та заяви публічних російських осіб, аналітики наголошують, "будь-яке припинення вогню піде на користь Росії".

04:42, 27 січня

На громаду Сумщини росіяни скинули 37 мін

Росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумської області, на Білопільську громаду скинули 37 мін.

Загалом зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади.

03:41, 27 січня

Росіяни залучають до армії найманців із бідних країн

На тимчасово окупованих територіях України помітили найманців з Малайзії. Це вже не вперше Росія залучає до війни громадян з Центральної Азії, країн Африки та багатьох інших.

Окупантам не вистачає своїх людей, в'язнів та загонів "Шторм-Z". Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

02:39, 27 січня

Рідні полонених не знайшли особливих ознак, які б вказували на їхніх близьких

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів зустріч із рідним та близькими українських військовополонених. На ній обговорили падіння літака Іл-76М в Бєлгородській області.

Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня.

Водночас опитані родичі українських оборонців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіатрощі, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.
 

Автор: Анастасія Лукашевська