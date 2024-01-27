Підтвердили список полонених, яких готували на обмін, атаки ворога: хронологія 703 дня війни

В Україні розпочалась 703 доба повномасштабної російської агресії. Сили оборони стримують наступ ворога та спроби захопити наші території.

Про головні події дня станом на 27 січня, ситуацію на фронті, втрати противника – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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