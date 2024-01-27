Підтвердили список полонених, яких готували на обмін, атаки ворога: хронологія 703 дня війни
В Україні розпочалась 703 доба повномасштабної російської агресії. Сили оборони стримують наступ ворога та спроби захопити наші території.
Про головні події дня станом на 27 січня, ситуацію на фронті, втрати противника – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У Генштабі ЗСУ повідомили, що окрім чотирьох знищених уночі "Шахедів", вранці 27 січня ворог запустив балістичну ракету "Іскандер". Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Слов'янська Донецької області. Росія вночі знову атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що бойова робота була зосереджена на зустрічі цих баражуючих боєприпасів на межі Херсонської області. Зазначають, що спрямовані дрони були в напрямку Кіровоградщини. Там їх і знищили. Мова про 4 безпілотних літальних апарати. За словами речниці, військові не допустили влучань. У тимчасово окупованому Севастополі зранку 27 січня прогриміли потужні вибухи. Після чого у небо піднялась хмара диму. Місцеві телеграм-канали повідомили, що голосно було на проспекті Перемоги, в районі Стрілки та на вулиці генерала Хрюкіна. Водночас місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв запевнив, що звуки вибухів – це тренування. Мовляв, це окупанти проводили тренування розрахунків ППДО зі стріляниною з гранатометів. А в місті "все спокійно". В Інституту вивчення війни ISW вважають, що російські вимоги щодо українського "нейтралітету" і мораторію на розширення НАТО завжди були і залишаються одним з головних виправдань вторгнення Путіна в Україну. Будь-яка поступка щодо цих вимог означала б серйозний стратегічний і риторичний відступ з боку Путіна, на який він навряд чи зважиться зараз. Проаналізувавши зібрані дані та заяви публічних російських осіб, аналітики наголошують, "будь-яке припинення вогню піде на користь Росії". Росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумської області, на Білопільську громаду скинули 37 мін. Загалом зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади. На тимчасово окупованих територіях України помітили найманців з Малайзії. Це вже не вперше Росія залучає до війни громадян з Центральної Азії, країн Африки та багатьох інших. Окупантам не вистачає своїх людей, в'язнів та загонів "Шторм-Z". Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів зустріч із рідним та близькими українських військовополонених. На ній обговорили падіння літака Іл-76М в Бєлгородській області. Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня. Водночас опитані родичі українських оборонців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіатрощі, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.
Генштаб оновив статистику втрат ворога
Ворог спрямував "Іскандер" по Донеччині
Росія вночі запускала "Шахеди"
У Севастополі гриміли вибухи
Припинення вогню піде на користь Росії, – ISW
На громаду Сумщини росіяни скинули 37 мін
Росіяни залучають до армії найманців із бідних країн
Рідні полонених не знайшли особливих ознак, які б вказували на їхніх близьких
У Генштабі ЗСУ повідомили, що окрім чотирьох знищених уночі "Шахедів", вранці 27 січня ворог запустив балістичну ракету "Іскандер". Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Слов'янська Донецької області.
Росія вночі знову атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що бойова робота була зосереджена на зустрічі цих баражуючих боєприпасів на межі Херсонської області.
Зазначають, що спрямовані дрони були в напрямку Кіровоградщини. Там їх і знищили. Мова про 4 безпілотних літальних апарати.
За словами речниці, військові не допустили влучань.
У тимчасово окупованому Севастополі зранку 27 січня прогриміли потужні вибухи. Після чого у небо піднялась хмара диму. Місцеві телеграм-канали повідомили, що голосно було на проспекті Перемоги, в районі Стрілки та на вулиці генерала Хрюкіна.
Водночас місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв запевнив, що звуки вибухів – це тренування. Мовляв, це окупанти проводили тренування розрахунків ППДО зі стріляниною з гранатометів. А в місті "все спокійно".
В Інституту вивчення війни ISW вважають, що російські вимоги щодо українського "нейтралітету" і мораторію на розширення НАТО завжди були і залишаються одним з головних виправдань вторгнення Путіна в Україну.
Будь-яка поступка щодо цих вимог означала б серйозний стратегічний і риторичний відступ з боку Путіна, на який він навряд чи зважиться зараз.
Проаналізувавши зібрані дані та заяви публічних російських осіб, аналітики наголошують, "будь-яке припинення вогню піде на користь Росії".
Росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумської області, на Білопільську громаду скинули 37 мін.
Загалом зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади.
На тимчасово окупованих територіях України помітили найманців з Малайзії. Це вже не вперше Росія залучає до війни громадян з Центральної Азії, країн Африки та багатьох інших.
Окупантам не вистачає своїх людей, в'язнів та загонів "Шторм-Z". Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів зустріч із рідним та близькими українських військовополонених. На ній обговорили падіння літака Іл-76М в Бєлгородській області.
Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня.
Водночас опитані родичі українських оборонців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіатрощі, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.