Співачка-нацгвардійка заспівала Червону руту на Майдані Конституції в Харкові: проникливе відео

24 квітня 2022 , 17:22
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Джерело:

МВС України

У Харкові пролунала пісня "Червона рута" у виконанні співачки, яка служить у Нацгвардії.

У Харкові виступила співачка Неля Каблучка. Перед початком виконання до саксофоністки підійшов чоловік та подарував прапор України з промовистим написом та жовто-блакитну стрічку.

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У Харкові пролунала "Червона Рута"

Співачка виконала відому пісню на Майдані Конституції у Харкові під акомпанемент саксофону.

Слава Україні!,
– з такими словами завершила свій виступ музикантка. 

Відео з виступу: 

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Автор: Віта Свірневська