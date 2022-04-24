Співачка-нацгвардійка заспівала Червону руту на Майдані Конституції в Харкові: проникливе відео
24 квітня 2022 , 17:22Читать новость на русском
Джерело:МВС України
У Харкові пролунала пісня "Червона рута" у виконанні співачки, яка служить у Нацгвардії.
У Харкові виступила співачка Неля Каблучка. Перед початком виконання до саксофоністки підійшов чоловік та подарував прапор України з промовистим написом та жовто-блакитну стрічку.
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У Харкові пролунала "Червона Рута"
Співачка виконала відому пісню на Майдані Конституції у Харкові під акомпанемент саксофону.
Слава Україні!,
– з такими словами завершила свій виступ музикантка.
Відео з виступу:
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