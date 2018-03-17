Співачка Alyosha показала фото зі своїми синами
Знаменита українська співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Кучер-Тополя) рідко хизується своїми дітьми та показує їх громадськості. Однак зірка все ж опублікувала фото, на якому видно вже досить дорослих синів – Романа та Марка.
Відповідні світлини з'явились на Instagram-сторінці співачки.
Як відомо, Alyosha виховує дітей з вокалістом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Якщо ж спільні фото з чоловіком та зі зйомок частенько можна побачити у блозі співачки, то фото дітей – це велика рідкість. Ймовірно, так зіркова пара оберігає їх від зайвої уваги суспільства.
Читайте також: Акторка Міла Куніс зачарувала ніжними фотографіями з сином
Веселі будні з маленькими феромонами,
– підписала світлину співачка, додавши хештег "мамині будні".
Хоч на знімку зовсім трішки видно 5-річного Романа та 2-річного Марка, прихильники все ж зраділи такому сюрпризу від Alyosha.