Співачка Аріана Гранде розійшлась зі своїм бойфрендом Мак Міллером, – ЗМІ

24-річна американська актриса та співачка Аріана Гранде після двох років стосунків вирішила розірвати відносини із 26-річним репером Мак Міллером. Причиною цьому стали напружені графіки роботи двох сторін.

Про це повідомили інсайдери у виданні The Daily Mail.

Хоч і напружені робочі графіки виконавців зіграли вирішальну роль у припиненні їхніх стосунків, однак джерела повідомляють, що вони завжди будуть залишатись близькими друзями. Востаннє їх бачили разом на вечірці "Оскар" у Мадонни 4 березня.

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Варто додати, що пара музикантів знала одне одного ще 5 років тому, однак підтвердили свої стосунки лише у вересні 2016 року.



Мак Міллер і Аріана Гранде на вечірці в Мадонни

Минулого року Мак Міллер став справжньою підтримкою для Аріани після терористичного акту на її концерті в Манчестері, Великобританія, у травні 2017 року.

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Мак Міллер зустрічає Аріану Гранде в аеропорту після теракту в Манчестері, 2017

Після цього Гранде довго не з’являлася на сцені, приховала всі дані про себе у соцмережах і лише нещодавно випустила новий трек під назвою "No Tears Left to Cry". Тиждень тому співачка вперше з моменту теракту з’явилась на телебаченні у шоу Джиммі Феллона, а через декілька днів – з'явилась на червоній доріжці балу Met Gala в Нью-Йорку.



Аріана Гранде на Met Gala-2018 у Нью-Йорку