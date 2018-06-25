Співачка Ассія Ахат похизувалася фігурою у купальнику: фото

Українська співачка та скрипалька Ассія Ахат приголомшила прихильників своєю стрункістю, виклавши гаряче фото у купальнику.

53-річна зірка опублікувала кадр з відпочинку в Instagram.

На фото Ассія лежить у басейні у бікіні нюдового відтінку та демонструє підтягнуту фігуру.

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Допис, поширений Assia Ahhatt (@ahhattassia) 24 Чер 2018 р. о 9:28 PDT

Хто така Ассія Ахат? Українська співачка та скрипалька. Її справжнє ім’я – Інеса Данілова. З 2002 року Асія випустила кілька альбомів як співачка. У 2011 році Ахат вирішила змінити напрямок професійної кар’єри і почала виступати з сучасною скрипковою програмою.