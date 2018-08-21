Співачка Cardi B сходила в McDonald's після премії MTV Video Music Awards: кумедні фото і відео

Зірка телебачення та співачка та Cardi B після отримання нагороди MTV Video Music Awards 2018 відправилась у McDonald's, чим дуже розвеселила шанувальників.

Про це повідомляють на Just Jared.

Виконавиця Cardi B цього року особливо відзначилась на музичній премії в Нью-Йорку, – вона потрапила одразу в 13 номінацій, в одній з яких під назвою "Найкращий новий артист" отримала перемогу.

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Незважаючи на розкішний образ та високий статус в музичній індустрії артистка не посоромилась відправитись у заклад швидкого харчування McDonald's та взяти собі чізбургер з колою. Схоже, Cardi B добряче зголодніла під час церемонії, через що швидко смакувала фаст-фудом, одночасно фотографуючись з фанатами.



Cardi B сходила в McDonald's