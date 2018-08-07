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Співачка Дуа Ліпа засвітила пікантне вбрання від українського дизайнера: фото

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Дуа Ліпа
Дуа Ліпа / Фото з вільних джерел

Британська співачка Дуа Ліпа покрасувалась у стильному та досить пікантному вбранні. Як виявилось, одяг створила український дизайнер Ksenia Schnaider.

Популярна британська співачка Дуа Ліпа полюбляє дивувати своїх прихильників оригінальними та досить екстравагантними вбраннями. Особливо це простежується на виступах артистки. 

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Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

 

Так, під час чергового концерту Дуа Ліпа вийшла на сцену у досить пікантному образі. Співачка засвітила білі штани з чималим розрізом та куртку. Дуа Ліпа одягнула верхній одяг поверх білизни, що надало її образу спокусливості. 

 

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

 

Як виявилось, пікантний одяг створила український дизайнер з Києва Ksenia Schnaider. Про це вона зізналась у своєму блозі. 

"Перфоменс Дуа Ліпи у вбранні від Ксенії Шнайдер", – лаконічно підписала модельєр.

 

 

Варто зазначити, що це не вперше британська співачка обирає речі від українських дизайнерів. Нещодавно зірка засвітилась на вулицях Нью-Йорка у провокативному вбранні від Marianna Senchina.

 

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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