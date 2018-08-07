Співачка Дуа Ліпа засвітила пікантне вбрання від українського дизайнера: фото

Британська співачка Дуа Ліпа покрасувалась у стильному та досить пікантному вбранні. Як виявилось, одяг створила український дизайнер Ksenia Schnaider.

Популярна британська співачка Дуа Ліпа полюбляє дивувати своїх прихильників оригінальними та досить екстравагантними вбраннями. Особливо це простежується на виступах артистки.

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Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa) 5 Сер 2018 р. о 12:15 PDT

Так, під час чергового концерту Дуа Ліпа вийшла на сцену у досить пікантному образі. Співачка засвітила білі штани з чималим розрізом та куртку. Дуа Ліпа одягнула верхній одяг поверх білизни, що надало її образу спокусливості.

Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa) 6 Сер 2018 р. о 2:48 PDT

Як виявилось, пікантний одяг створила український дизайнер з Києва Ksenia Schnaider. Про це вона зізналась у своєму блозі.

"Перфоменс Дуа Ліпи у вбранні від Ксенії Шнайдер", – лаконічно підписала модельєр.

Допис, поширений Ksenia Schnaider (@kseniaschnaider) 6 Сер 2018 р. о 10:26 PDT

Допис, поширений Ksenia Schnaider (@kseniaschnaider) 7 Сер 2018 р. о 2:40 PDT

Варто зазначити, що це не вперше британська співачка обирає речі від українських дизайнерів. Нещодавно зірка засвітилась на вулицях Нью-Йорка у провокативному вбранні від Marianna Senchina.