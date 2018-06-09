Співачка Гіларі Дафф вдруге стане мамою: чарівне фото

Знаменита американська співачка та акторка Хіларі Дафф очікує на появу другої дитини. Зірка оголосила про це в соціальній мережі, додавши миле фото з округлим животом.

Не встигли прихильники зіркових сестер Дафф порадіти за Хейлі, яка нещодавно народила дівчинку, як Хіларі оголосила про другу вагітність. Разом із бойфрендом – співаком Метью Комою – 30-річна артистка очікує на появу дитини.

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У дописі до зворушливої новини Хіларі Дафф розсекретила стать малятка. Відтак відомо, що американські співаки невдовзі стануть батьками дівчинки.

У нас з Метью Комою буде маленька принцеса. Ми дуже схвильовані!

– написала Хіларі Дафф.

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff) 8 Чер 2018 р. о 9:43 PDT

Не менш зворушливий допис опублікував Метью Кома, який зачарував прихильників новими знімками з коханою.

"У нас буде дівчинка! Вона буде такою ж красивою і милою, як її мати Хіларі. Скоро розпочинається інша неймовірна глава", – написав Метью Кома.

Допис, поширений Matthew Koma (@matthewkoma) 3 Чер 2018 р. о 8:46 PDT

Як відомо, Хіларі Дафф виховує 6-річного сина Луку від першого шлюбу з хокеїстом Майком Комрі. У 2016 році подружжя вирішило розійтись, а в грудні 2017 року Хіларі Дафф вирішила відновити стосунки з екс-бойфрендом Метью Комою. Для зіркової пари це буде перша спільна дитина.