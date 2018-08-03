Співачка Іггі Азалія прикрила інтимні місця неоновою сумкою у новій фотосесії 18+

Відома австралійська хіп-хоп-виконавиця Іггі Азалія вкотре продемонструвала оголене тіло у пікантній фотосесії.

Іггі Азалія опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Так, співачка проанонсувала вихід свого нового альбому Survive The Summer.

"S.T.S виходить", – прокоментувала світлину Азалія.

На фотографіях дівчина позує оголеною, прикриваючи інтимні місця яскравою неоновою сумкою. Іггі доповнила сміливий образ туфлями на підборах в тон сумки.



Іггі Азалія / Усі фото – Instagram

Хто така Іггі Азалія?Іггі Азалія – австралійська хіп-хоп-виконавиця. Її справжнє ім'я Аметист Амелія Келлі. Сингл співачки "Fancy" потрапив на перше місце чатів у Канаді, Новій Зеландії та у США. На вершині Billboard Hot 100 пісня пробула сім тижнів. Тоді Азалія встановила рекорд, пробувши на першому місці найбільше зі всіх жіночих реп-виконавців.