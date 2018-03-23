Співачка Крістіна Агілера зробила відверту заяву про стосунки з геєм

Американська співачка та акторка Крістіна Агілера приголомшила відвертим зізнанням про колишні стосунки. Несподівану заяву зірка зробила після шоу RuPaul’s Drag Race’s.

Про це повідомляє People.

Невдалий роман 37-річна зірка до цього часу приховувала. Однак на запитання про походження пісні Infatuation, яку співачка презентувала в 2002 році, Крістіна Агілера розповіла правду про стосунки з чоловіком нетрадиційної орієнтації. Назва пісні в перекладі означає "закоханість", що власне і привернуло увагу журналістів.

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Головною темою пісні були стосунки з латиноамериканським чоловіком, який несподівано виявився геєм. Сама Агілера довідалась про це не одразу, тому ця ситуація стала справшжнім шоком для неї.

В нас все було серйозно. Я була шокована, коли дізналась, що він "грає" за вашу (чоловічу, – ред.) команду, а не за мою. Думаю, він буде злий, коли побачить це (випуск шоу, – ред.),

– зазначила Крістіна Агілера.

Імені екс-коханого співачка все ж не назвала, однак ця заява вже викликала резонанс в американських ЗМІ.

Слухайте пісню Infatuation, яку Крістіна Агілера присвятила екс-коханому: