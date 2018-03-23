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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Співачка Крістіна Агілера зробила відверту заяву про стосунки з геєм

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Крістіна Агілера зробила несподівану заяву
Крістіна Агілера зробила несподівану заяву

Американська співачка та акторка Крістіна Агілера приголомшила відвертим зізнанням про колишні стосунки. Несподівану заяву зірка зробила після шоу RuPaul’s Drag Race’s.

Про це повідомляє People.

Невдалий роман 37-річна зірка до цього часу приховувала. Однак на запитання про походження пісні Infatuation, яку співачка презентувала в 2002 році, Крістіна Агілера розповіла правду про стосунки з чоловіком нетрадиційної орієнтації. Назва пісні в перекладі означає "закоханість", що власне і привернуло увагу журналістів.

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Головною темою пісні були стосунки з латиноамериканським чоловіком, який несподівано виявився геєм. Сама Агілера довідалась про це не одразу, тому ця ситуація стала справшжнім шоком для неї.

В нас все було серйозно. Я була шокована, коли дізналась, що він "грає" за вашу (чоловічу, – ред.) команду, а не за мою. Думаю, він буде злий, коли побачить це (випуск шоу, – ред.),
– зазначила Крістіна Агілера.

Імені екс-коханого співачка все ж не назвала, однак ця заява вже викликала резонанс в американських ЗМІ.

Слухайте пісню Infatuation, яку Крістіна Агілера присвятила екс-коханому:

Теги: LifeStyle Музика ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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