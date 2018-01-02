Співачка Ріта Ора повністю оголилася: фото
23:07, 2 січня 4707 Читать новость на русском
Співачка Ріта Ора в честь Нового року виклала один з найсексуальніших своїх знімків.
У своєму Instagram зірка опублікувала кадр, на якому позує повністю оголеною, єдине, що одягнула Ріта – це босоніжки на шпильці.
Шанувальники 27-річної співачки оцінили такий новорічний подарунок, знімок Ріти став найпопулярнішим в її Instagram за останні місяці.
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Ріта Ора
Джерело: 24 Канал
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