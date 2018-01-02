Співачка Ріта Ора повністю оголилася: фото

Співачка Ріта Ора в честь Нового року виклала один з найсексуальніших своїх знімків.

У своєму Instagram зірка опублікувала кадр, на якому позує повністю оголеною, єдине, що одягнула Ріта – це босоніжки на шпильці. Шанувальники 27-річної співачки оцінили такий новорічний подарунок, знімок Ріти став найпопулярнішим в її Instagram за останні місяці. Читайте також: Співачка Ріта Ора виклала спокусливе фото топлес Ріта Ора