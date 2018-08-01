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Співачка Руслана похизувалась стрункою фігурою на фоні свого екобудинку: фото

2008 Читать новость на русском
Співачка Руслана
Співачка Руслана / Фото із соцмереж

Відома українська співачка Руслана вкотре зачарувала мережу знімками зі свого екобудинку. Зірка знялась у стильній фотосесії біля маєтку та показала чудову фізичну форму.

Соціальні мережі стали своєрідним засобом спілкування артистів з прихильниками. Селебрітіз активно діляться знімками своїх помешкань, де часто влаштовують стильні фотосесії. Винятком не стала й співачка Руслана, яка вкотре похизувалась своїм екомаєтком та стрункою фігурою. 

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Мій будинок і студія збирає енергію сонця і вітру, дає мені натхнення. Цю енергію хочеться вдосконалювати безмежно... Сонце завжди світить для нас, вітер завжди з нами! І нашої енергії достатньо, щоб стати назавжди вільними,
– написала Руслана, анонсувавши виступ на День Незалежності. 

Перед камерою Руслана позувала у чорному топі та шкіряних штанах. Свій образ вона доповнила чорними кедами. Такий зухвалий look вокалістки привернув увагу користувачів мережі до стрункої фігури зірки. Руслана засвітила чудовий прес та навіть похизувалась фізичними можливостями в ефектному стрибку. 

Руслана знялась у стильній фотосесії
Руслана знялась у стильній фотосесії


Руслана


Струнка фігура Руслани


Співачка Руслана показала зухвалий образ


Екобудинок Руслани


Українська співачка Руслана 


Фотосесія 45-річної Руслани


Струнка фігура Руслани

Теги: Новини України LifeStyle Музика Руслана
Джерело: 24 Канал
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