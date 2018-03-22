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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Співачка TAYANNA показала, наскільки змінилась за останні роки: фотофакт

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Tayanna опублікувала архівний знімок
Tayanna опублікувала архівний знімок / Фото із соцмереж

Українська співачка Тетяна Решетняк, більш відома як TAYANNA, опублікувала на Instagram-сторінці архівне фото. Прихильники зірки не впізнали її та із захопленням коментували знімок.

Тетяна Решетняк після участі у Нацвідборі Євробачення-2018 продовжує сольну кар'єру. Зірка також активно веде свій фотоблог в соціальній мережі, де ділиться із прихильниками новими знімками з виступів. Водночас співачка показала архівне фото, демонструючи, як вона змінилась за останні роки.

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Відомо, що до появи на вокальному шоу "Голос країни" Тетяна Решетняк була учасницею гурту "Гарячий Шоколад". Саме фото з тих часів з'явилось на сторінці у TAYANNA.

Подібна?
– поцікавилась у фоловерів Тетяна Решетняк.

На фото зірка дещо не схожа на теперішню TAYANNA. Співачка мала темне волосся, яке зібрала у стильну зачіску. Також для знімку вона вбрала атласне плаття з пікантним розрізом на нозі, доповнивши образ вечірнім макіяжем. Ймовірно, це було один зі сценічних "луків" знаменитості.


Тетяна Решетняк показала архівне фото

А так співачка виглядає зараз:


Співачка Tayanna отримала премію M1 Music Awards

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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