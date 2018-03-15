Співак Гаррі Стайлс зізнався у бісексуальності

Популярний співак, екс-соліст One Direction Гаррі Стайлс натякнув на свою бісексуальність у новій пісні.

Як повідомляє NME, на концерті в Парижі Стайлс виконав пісню "Medicine", в якій вперше зізнався про свою сексуальну орієнтацію.

"Хлопці і дівчата – я спілкуюся і з тими, і з іншими. І не соромлюся цього", – проспівав він.

Дивіться відео з виступу Гаррі Стайлса:

Пісня "Medicine" була написана під час сесійних записів під час роботи над альбомом "Harry Styles".

Дивіться кліп Harry Styles – Sign of the Times: