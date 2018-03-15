Співак Гаррі Стайлс зізнався у бісексуальності
Популярний співак, екс-соліст One Direction Гаррі Стайлс натякнув на свою бісексуальність у новій пісні.
Як повідомляє NME, на концерті в Парижі Стайлс виконав пісню "Medicine", в якій вперше зізнався про свою сексуальну орієнтацію.
"Хлопці і дівчата – я спілкуюся і з тими, і з іншими. І не соромлюся цього", – проспівав він.
Дивіться відео з виступу Гаррі Стайлса:
Пісня "Medicine" була написана під час сесійних записів під час роботи над альбомом "Harry Styles".
Дивіться кліп Harry Styles – Sign of the Times:
Джерело: 24 Канал
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