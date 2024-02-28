Стаття про співпрацю України та ЦРУ: ексголова розвідки відповів, чому вона з'явилась саме зараз

Днями видання The New York Times опублікувало цікавий матеріал про те, що Центральне розвідувальне управління США таємно допомагає Україні боротися з Владіміром Путіним. До того ж завдяки спільним операціям ГУР та ЦРУ були заощаджені мільярди доларів американців.

Про це 24 Каналу розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк. Він припустив, чому ця інформація з'явилася у ЗМІ саме зараз.

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Ключова мета статті

На думку колишнього начальника ГУР МО, раптова та неочікувана поява статті про співпрацю американської та української розвідок пов'язана з проблемами щодо надання фінансової та військової допомоги нашій країні.

Зараз адміністрація Джо Байдена застосовує всі можливості, аби схилити й посилити аргументацію перед Конгресом Сполучених Штатів щодо надання підтримки Україні,

– переконаний Кондратюк.

За його словами, ця публікація була погоджена з директором розвідувального управління США та Білим домом. Крім того, її навмисно опублікували в неділю, щоб якомога більше людей прочитали матеріал.

Стаття повинна вплинути на доленосне для України рішення щодо надання допомоги. Це вкотре нагадує, що наша держава є не лише отримувачем американської допомоги, але й контриб'ютором національної безпеки США,

– зазначив колишній начальник ГУР МО.

Також він пригадав, що у 1994 році Україна добровільно відмовилася від стратегічної ядерної зброї та передала її Сполученим Штатам Америки, які отримали від цього користь.

"У цьому контексті я хотів би сказати, що ніколи не пізно повернути борги", – додав Кондратюк.

США допомагає ГУР МО

Співпраця Головного управління розвідки з ЦРУ триває вже понад десятиліття. Протягом цього часу американські колеги надавали нашим розвідникам дані для ракетних ударів, відстежували пересування російських військ і допомагали підтримувати шпигунські мережі.

За даними The New York Times, на території України функціонує мережа з 12 шпигунських баз, яку підтримує Вашингтон. Вони побудовані вздовж кордону України з Росією. Групи українських військових відстежують російські супутники-шпигуни та підслуховують розмови між російськими командирами.

Крім цього стало відомо, що чинний очільник ГУР МО Кирило Буданов входив до елітного підрозділу 2245, який захоплював російські безпілотники та засоби зв'язку. Він був відомим своїми сміливими операціями в тилу ворога та мав тісні зв'язки з ЦРУ.