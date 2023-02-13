Диво-зброя не допоможе росіянам: чи зможе Україна збивати нові іранські дрони

Ймовірно, що за новітніми розробками іранської зброї насправді стоїть Китай. Втім, це не злякає Україну.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, українська система ППО вийшла вже на новий рівень захисту.

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Що об’єднує Іран та Росію

Петро Черник повідомив, що Іран, звісно, буде поглиблювати співпрацю із Росією. Причина у тому, що українська війна насправді – це не тільки боротьба за нашу власну незалежність і виживання.

Це цивілізаційна війна, війна демократій і світових тираній, котрі після зруйнування Ялтинської системи міжнародних відносин, вирішили, що можуть добиватися своїх цілей і "мацають" колективний Захід,

– переконаний він.

На його думку, у такий спосіб визначається, як далеко можна зайти у цьому протистоянні.

Нове іранське озброєння

Військовий експерт наголосив, що, на жаль, Іран показав колосальний технологічний ріст. Втім, ймовірно, що за всіма досягненнями стоїть хтось інший.

"На мій погляд, там стирчать дуже довгі китайські вуха", – наголосив він.

За його словами, все ж Іран може забезпечити Росію ударним багаторазовим безпілотником Shahed 129.

Він є точною копією американського MQ-1 Predator і може брати на борт до 4 керованих авіаційних бомб,

– пояснив Черник.

Він підкреслив, що є один нюанс.

Чи зможуть ЗСУ збивати новий Shahed

Петро Черник пояснив, що для досягнення цілей новий безпілотник повинен заходити у наш повітряний простір, а лише потім скидати бомби.

Рухається ця машина зі швидкістю до 150 кілометрів, а ми навчилися перехоплювати аеродинамічні цілі зі швидкостями від 900 до 1000 кілометрів,

– наголосив військовий експерт.

Тож це дуже зручна ціль для української системи ППО.

Черник зауважив, що це черговий тиск інформаційно-психологічного порядку.

"Чи можуть вони бути застосовані та в якійсь частині навіть мати невеликі успіхи? Так, звичайно. Однак, так хід війни вони однозначно не переламають", – наголосив він.

На думку військового експерта, новий Shahed за розмірами нагадує легкий винищувач.

Що стосується збивання отаких цілей, то ми досягнули дуже-дуже високих показників,

– пояснив він.

Тож, Росії розраховувати на високу ефективність нової зброї все ж не слід.

"Ця диво-зброя не допоможе росіянам", – переконаний Черник.

Він додав, що системи Patriot для України вже в дорозі, а саме вони й допоможуть ЗСУ ліквідовувати будь-які цілі.

Передача іранських дронів для Росії