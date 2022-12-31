Іран сумнівається у передачі Росії ракет, але точно вирішив дещо інше, – аналітик

Росія відчайдушно шукає собі союзників, однак це їй вдається погано. Іран зі співпраці з Путіним хоче отримати виключно матеріальні переваги.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Він переконаний, що Іран налаштований торгуватися з Росією.

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Іран – чи не єдина країна, яка відкрито допомагає Росії у війні. З’явилася інформація від української розвідки, що Росія давно просить у Ірану балістичні ракети радіусом 300 та 700 кілометрів. Однак поки Іран не поспішає передавати цю зброю.

Іран хоче торгуватися

"Іран досі не вирішив передавати Росії балістичні ракети чи ні, але точно вирішив з нею торгуватися. Торгуватися за сам факт початку переговорів, торгуватися в процесі переговорів, тягнучи час, очікуючи слабшої позиції Росії і відповідно кращої пропозиції собі", – пропускає Данилов.

Він вважає досить мудрими торги, які ведуть іранські дипломати. Зараз їм важливо не стільки передати Росії ракети, скільки втягнути її в торги, що очевидно і відбувається. Іран налаштований витягнути з Росії по максимуму.

Намагаються тримати морквочку перед московським віслюком,

– додав спікер.

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Фінансова вигода Ірану

Данилов згадав, що дрони коштують приблизно 20 тисяч доларів кожен, але Росія платить за них по мільйону. До того ж Іран хоче отримати російські літаки МІГ-35 в чотири рази дешевше.

Тобто вони роздягають зараз Росію і намагаються по максимуму отримати,

– підсумував експерт.

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